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У Києві троє людей потрапили до лікарні з кишковою інфекцією — чим отруїлися

2 березня 2024 23:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві троє людей потрапили до лікарні з кишковою інфекцією — чим отруїлися
Солодощі в кулінарії. Ілюстративне фото: Глузд
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві троє людей отруїлися кулінарною продукцією, купленою в одному з торгових закладів. Кияни звернулися за медичною допомогою із захворюванням на гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у суботу, 2 березня.

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"1 березня до ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" надійшло екстрене повідомлення про 3 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що це сталося, ймовірно,  через вживання неякісної кулінарної продукції придбаної в одному із закладів торгівлі столиці.

Відомо, що хворі звернулись за медичною допомогою та наразі перебувають на лікуванні.

Лікарі та фахівці Центру проводять бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Також було розпочато епідеміологічне розслідування.

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Скриншот допису Київського центру хвороб

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Київ
продукти
їжа
солодощі
отруєння
десерт

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