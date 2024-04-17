В Киеве в этом году переоборудовают четыре парка и сквер, которые кардинально изменят

Визуализация обустройства парков и зелёных зон с учетом принципов безбарьерности. Фото: КГГА

В Киеве в 2024 году намечена реконструкция зеленых зон с учетом всех требований безбарьерности. Этот проект охватывает в первую очередь парки и скверы, находящиеся рядом с медицинскими учреждениями, с целью создания комфортной и инклюзивной среды для всех граждан, включая военных и гражданских лиц.

Об этом сообщает КГГА.

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По словам заместителя директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Евгения Чугаева, эта инициатива является частью широкомасштабного проекта по внедрению безбарьерности и доступности в городе. В рамках этого проекта 15 марта был подписан Меморандум о взаимопонимании с ультрасовременным центром реабилитации и протезирования для пострадавших от войны Superhumans Center. Специалисты и консультанты центра примут участие во всех этапах реконструкций зеленых зон.

Визуализация обустройства парков и зелёных зон с учетом принципов безбарьерности. Фото: КГГА

Визуализация обустройства парков и зелёных зон с учетом принципов безбарьерности. Фото: КГГА

Среди объектов, реконструируемых с учетом безбарьерности уже в этом году, можно выделить:

Сквер на пересечении улиц Владимира Винниченко и Павловской в Шевченковском районе возле Республиканской клинической больницы Минздрава Украины.

Сквер в проулке Чеховском в Шевченковском районе возле Института травматологии и ортопедии НАМН Украины.

Сквер по ул. Федора Максименко, 19 и парк культуры и отдыха "Пуща-Водица" в Оболонском районе возле Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны.

Сквер по ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 в Днепровском районе возле амбулатории №3.

Парк возле Центра культуры и искусств Днепровского района рядом с Киевской городской клинической больницей №11.

Евгений Чугаев отметил, что при проектировании безбарьерных пространств специалисты будут учитывать общие нормативы и требования к инклюзивности. Все объекты будут оборудованы с учетом различных потребностей пользователей, включая тех, кто пользуется креслом-коляской или детской коляской.

Напомним, что военный Александр Будько запустил собственное тревел-шоу "Отвал ног или all инклюзив". Он захотел вместе с медиа проверить Украину на инклюзивность.

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