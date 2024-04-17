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У Києві цьогоріч переобладнають чотири парки та сквер — що кардинально змінять

17 квітня 2024 22:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Києві цьогоріч переобладнають чотири парки та сквер — що кардинально змінять
Візуалізація облаштування парків і зелених зон з урахуванням принципів безбар’єрності. Фото: КМДА
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Києві в 2024 році запланована реконструкція зелених зон з урахуванням всіх вимог безбар'єрності. Цей проєкт охоплює першочергово парки та сквери, що знаходяться поруч з медичними закладами, з метою створення комфортного та інклюзивного середовища для всіх громадян, включаючи військових та цивільних осіб.

Про це повідомляє КМДА. 

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За словами заступника директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Євгена Чугаєва, ця ініціатива є частиною широкомасштабного проекту з впровадження безбар'єрності та доступності в місті. В рамках цього проекту 15 березня був підписаний Меморандум про взаєморозуміння з ультрасучасним центром реабілітації і протезування для постраждалих від війни Superhumans Center. Фахівці та консультанти центру братимуть участь у всіх етапах реконструкцій зелених зон.

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Візуалізація облаштування парків і зелених зон з урахуванням принципів безбар’єрності. Фото: КМДА
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Візуалізація облаштування парків і зелених зон з урахуванням принципів безбар’єрності. Фото: КМДА

Серед об'єктів, які будуть реконструйовані з урахуванням безбар'єрності вже цього року, можна виділити:

  • Сквер на розі вулиць Володимира Вінниченка та Павлівської у Шевченківському районі біля Республіканської клінічної лікарні МОЗ України.
  • Сквер у пров. Чеховському у Шевченківському районі біля Інституту травматології та ортопедії НАМН України.
  • Сквер на вул. Федора Максименка, 19 і парк культури та відпочинку "Пуща-Водиця" в Оболонському районі біля Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни.
  • Сквер на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 у Дніпровському районі біля амбулаторії № 3.
  • Парк біля Центру культури та мистецтв Дніпровського району поруч із Київською міською клінічною лікарнею № 11.

Євген Чугаєв наголосив на тому, що під час проєктування безбар'єрних просторів фахівці враховуватимуть загальні нормативи і вимоги до інклюзивності. Всі об'єкти будуть обладнані з урахуванням різних потреб користувачів, включаючи тих, хто користується кріслом-коляскою чи дитячим візочком.

Нагадаємо, що військовий Олександр Будько запустив власне тревел-шоу "Відвал ніг або all інклюзив". Він захотів разом з медійними особами перевірити Україну на інклюзивність.

Також ми писали про те, що у Києві відкрили освітньо-реабілітаційний центр "Трініті ХАБ" для людей із порушеннями зору. 

Київ
парки
Київська військова адміністрація
особа з інвалідністю

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