В Киеве Туск призвал как можно быстрее урегулировать вопросы между Украиной и Польшей

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск, прибывший в понедельник с визитом в Киев, заявил, что в отношениях между Украиной и Польшей есть конфликты интересов. Он подчеркнул, эти проблемы следует устранить как можно скорее.

Слова главы польского правительства приводит TVP Info.

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Украина и Польша должны решить свои проблемы

"У нас также есть много двусторонних вопросов для обсуждения, есть некоторые конфликты интересов, мы об этом знаем, будем об этом говорить, но в духе дружбы, чтобы как можно скорее решить эти проблемы, а не поддерживать и не приумножать их", — сказал глава польского правительства журналистам.

Туск отметил, что ему очень важно "создать такое ощущение, что Польша является самым надежным союзником Украины в этой смертельной борьбе со злом". Он добавил, что для него борьба с российским агрессором находится на первом месте.

"На самом деле, я также нахожусь в Киеве ради безопасности Польши. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности всего свободного мира, и Польше в частности, хотя бы из-за географии", — сказал Туск.

Он добавил, что сторонам есть что обсудить, но важно, чтобы все были убеждены, что "мы говорим о друзьях, также знающих, как решать определенные спорные проблемы".

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Киев сегодня, 22 января. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

Напоминаем, что премьер-министр Польши Дональд Туск в Киеве заявил, что сейчас нет ничего важнее военной помощи Украине. Мир должен поддержать борющееся с российской агрессией государство.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с польским коллегой Дональдом Туском почтили память погибших на войне украинцев. При этом глава украинского правительства отметил, что вся Украина благодарна партнерам, стоящим рядом с украинцами.