У Києві Туск закликав якнайшвидше врегулювати питання між Україною і Польщею

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який у понеділок з візитом прибув до Києва, заявив, що у відносинах між Україною та Польщею є конфлікти інтересів. Він наголосив, ці проблеми слід владнати якомога швидше.

Слова очільника польського уряду наводить TVP Info.

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Україна і Польща мають вирішити свої проблеми

"У нас також є багато двосторонніх питань для обговорення, є деякі конфлікти інтересів, ми про це знаємо, будемо про це говорити, але в дусі дружби, щоб якомога швидше вирішити ці проблеми, а не підтримувати і не примножувати їх", — сказав глава польського уряду журналістам.

Туск зазначив, що йому дуже важливо "створити таке відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України в цій смертельній боротьбі зі злом". Він додав, що для нього боротьба з російським агресором перебуває на першому місці.

"Насправді, я також перебуваю в Києві заради безпеки Польщі. Це не лише питання України. Це питання безпеки всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію", — сказав Туск.

Він додав, що сторонам є що обговорити, але важливо, щоб усі були переконані, що "ми говоримо про друзів, які також знають, як вирішувати певні спірні проблеми".

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва сьогодні, 22 січня. Це його перше офіційне відрядження в Україну на посаді прем'єра.

Нагадуємо, що премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у Києві заявив, що зараз немає нічого важливішого за військову допомогу Україні. Світ повинен підтримати державу, що бореться з російською агресією.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із польським колегою Дональдом Туском вшанували пам'ять загиблих на війні українців. При цьому глава українського уряду зазначив, що вся Україна вдячна партнерам, які стоять поряд з українцями.