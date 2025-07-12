В Киеве в аварии с участием маршрутки травмировались 12 человек

В Киеве в ДТП с участием маршрутки пострадали более десятка людей
В пятницу, 11 июля, в Днепровском районе Киева на проспекте Леонида Каденюка произошла авария с участием маршрутного автобуса. Есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Полиции Киева.
ДТП, которое привело к травмированию более десятка человек
По предварительной информации правоохранителей, около 17:00 водитель маршрутки столкнулся с грузовиком, который припарковали в крайней правой полосе.
Пострадали 12 пассажиров маршрутного такси. Среди травмированных несовершеннолетняя девушка. У пострадавших переломы, ссадины и ушибы.
Следователи начали производство по факту нарушения ПДД водителем (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). На данный момент продолжается досудебное расследование.
Напомним, недавно в Киеве произошла авария с участием люксовой машины Bentley Bentayga. Люди серьезных травм не получили, но автомобиль разбился вдребезги.
Также мы сообщали о ДТП с участием рейсового автобуса "Чернигов — Прага". В этой аварии пострадали почти три десятка человек.
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