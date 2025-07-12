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Главная Киев В Киеве в ДТП с участием маршрутки пострадали более десятка людей

В Киеве в ДТП с участием маршрутки пострадали более десятка людей

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 00:19
В Киеве в аварии с участием маршрутки травмировались 12 человек
Место ДТП. Фото: Нацполиция Украины

В пятницу, 11 июля, в Днепровском районе Киева на проспекте Леонида Каденюка произошла авария с участием маршрутного автобуса. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Полиции Киева.

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ДТП, которое привело к травмированию более десятка человек

По предварительной информации правоохранителей, около 17:00 водитель маршрутки столкнулся с грузовиком, который припарковали в крайней правой полосе.

Место ДТП
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция Украины

Пострадали 12 пассажиров маршрутного такси. Среди травмированных несовершеннолетняя девушка. У пострадавших переломы, ссадины и ушибы.

Место ДТП
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция Украины

Следователи начали производство по факту нарушения ПДД водителем (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Киеве произошла авария с участием люксовой машины Bentley Bentayga. Люди серьезных травм не получили, но автомобиль разбился вдребезги.

Также мы сообщали о ДТП с участием рейсового автобуса "Чернигов — Прага". В этой аварии пострадали почти три десятка человек.

ДТП Киев авария маршрутки пострадавшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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