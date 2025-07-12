У Києві в аварії за участю маршрутки травмувалися 12 людей

Місце ДТП. Фото: Нацполіція України

У п'ятницю, 11 липня, у Дніпровському районі Києва на проспекті Леоніда Каденюка сталася аварія за участю маршрутного автобуса. Є постраждалі.

Про це повідомили в Поліції Києва.

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За попередньою інформацією правоохоронців, близько 17:00 водій маршрутки зіштовхнувся з вантажівкою, яку припаркували у крайній правій смузі.

ДТП у Києві. Фото: Нацполіція України

Постраждали 12 пасажирів маршрутного таксі. Серед травмованих неповнолітня дівчина. У потерпілих переломи, садна та забої.

ДТП у Києві. Фото: Нацполіція України

Слідчі розпочали провадження за фактом порушення ПДР водієм (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, — Ред.). Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно в Києві сталася аварія за участю люксової автівки Bentley Bentayga. Люди серйозних травм не зазнали, але автомобіль розбився вщент.

Також ми повідомляли про ДТП за участю рейсового автобуса "Чернігів — Прага". У цій аварії постраждали майже три десятки людей.