В Киеве одобрили концепцию украинского языка: чему будут учить

Борьба за украинский язык. Фото: Google

Киевский городской совет утвердил городскую концепцию утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни города Киева на 2023-2025 годы. Соответствующий документ появился в общем доступе.

Новини.LIVE подготовило подборку главной информации по концепции.

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Актуальность языкового вопроса

Концепцию подготовили на основе исследований речевого поведения киевлян. Несмотря на то, что значительная часть жителей столицы говорит по-украински, исследования подтверждают двуязычие, а функционирование украинского языка как государственного ограничено официальными сферами.

Общественный совет при исполнительном органе Киевского городского совета разработал проект, чтобы популяризировать и продвигать украинский язык в Киеве. Особенно важен этот вопрос в условиях полномасштабной войны. И здесь сами украинцы показывают пример того, что язык имеет значение.

С 24 февраля 2022 года:

14% граждан Украины полностью перешли с русского на украинский,

42% начали общаться на украинском чаще,

33% киевлян полностью перешли на украинский.

"Поддержка и развитие украинского языка является важным фактором сохранения национальной идентичности. 32% и 23% граждан определяют роль украинского языка "как основы независимой Украины" и "языка, объединяющего украинское общество", — говорится в пояснительной записке концепции.

Дети учат украинский язык. Фото: УНИАН

Языковая ситуация в столице

Концепция описывает несколько основных тенденций языка в Киеве. В частности, за последние 22 года распространенность украинского языка в Киеве выросла на 15% в 2000 до 44% в 2023 году. Однако до сих пор ощущается значительный разрыв между частью киевлян, которые признают украинский язык родным и их ежедневной языковой практикой.

Ключевым фактором, мешающим опрошенным киевлянам общаться на украинском:

привычка (47%),

недостаточная популяризация украинской культуры в обществе (24%),

личные страхи и неуверенность (21%).

Киевляне на природе. Фото: Новини.LIVE

Украинский язык в Киеве: что изменится

Принимая во внимание результаты исследования, разработчики концепции хотят создать условия для распространения украинского языка в столице, во всех сферах жизни. Утверждение украинского языка в городе хотят добиться в четырех направлениях.

Направление 1. Изучение и общение на украинском языке. Создавать услуги для изучения языка в каждом районе — курсы, клубы, культурные мероприятия.

Направление 2. Украиноязычная среда. Сюда входят мотивационные мероприятия по изучению и общению на разных группах людей. В частности, ориентироваться на родителей, которые должны стать примером для младшего поколения.

Учеба в школе. Фото: Новини.LIVE

Направление 3. Популяризация украинской речи в информационном пространстве Киева. Предлагается проведение кампаний по популяризации языка.

Направление 4. Обратная связь с целевой аудиторией. Предполагается проведение исследований по языковому вопросу на постоянной основе, оценка эффективности внедрения концепции.

Напомним, после полномасштабного вторжения миллионы украинцев добровольно отказались от русского языка, ассоциируя его с врагом. Но есть граждане, которые продолжают говорить на русском, поэтому языковых скандалов в Украине стало больше.

Когда этот вопрос решится и перестанет быть дискуссионным, в интервью Новини.LIVE рассказала профессор Ирина Фарион.