В Києві схвалили концепцію української мови: чого вчитимуть

Боротьба за українську мову. Фото: Google

Київська міська рада затвердила Міську Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя міста Києва на 2023-2025 роки. Відповідний документ з'явився у загальному доступі.

Новини.LIVE підготувало добірку головної інформації з концепції.

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Актуальність мовного питання

Концепцію підготували на основі досліджень мовної поведінки киян. Попри те, що значна частина жителів столиці говорить українською, дослідження підтверджують панування двомовності, а функціонування української мови як державної обмежене офіційними сферами.

Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради розробила проєкт, щоб популяризувати і просувати українську мову в Києві. Особливо важливим це питання є в умовах повномасштабної війни. І тут самі українці показують приклад того, що мова має значення.

З 24 лютого 2022 року:

14% громадян України повністю перейшли з російської на українську,

42% почали спілкуватися українською частіше,

33% киян повністю перейшли на українську мову.

"Підтримка та розвиток української мови є важливим чинником збереження національної ідентичності. 32% та 23% громадян визначають роль української мови "як основи незалежної України" та "мови, яка об'єднує українське суспільство", — йдеться в пояснювальній записці концепції.

Діти вчать українську мову. Фото: УНІАН

Мовна ситуація в столиці

Концепція описує кілька основних тенденцій щодо мови у Києві. Зокрема, впродовж останніх 22 років поширеність української мови у Києві зросла на 15% в 2000 до 44% у 2023 році. Проте досі відчувається значний розрив між часткою киян, що визнають українську мову рідною та їхньою щоденною мовною практикою.

Ключовим чинником, що заважають опитаним киянам спілкуватися українською є:

звичка (47%),

недостатня популяризація української культури в суспільстві (24%),

особисті страхи та невпевненість (21%).

Кияни на природі. Фото: Новини.LIVE

Українська мова у Києві: що зміниться

Зважаючи на результати дослідження, розробники концепції хочуть створити умови для поширення української мови у столиці, в усіх сферах життя. Утвердження української мови у місті хочуть досягти у чотирьох напрямках.

Напрям 1. Вивчення та спілкування українською мовою. Створюватимуть послуги для вивчення мови в кожному районі — курси, клуби, культурні заходи.

Напрям 2. Українськомовне середовище. Сюди входять мотиваційні заходи для вивчення та спілкування мовою різними групами людей. Зокрема, орієнтуватимуться на батьків, які мають стати прикладом для молодшого покоління.

Навчання у школі. Фото: Новини.LIVE

Напрям 3. Популяризація українського мовлення в інформаційному просторі Києва. Пропонується проведення кампаній з популяризації мови.

Напрям 4. Зворотній зв'язок з цільовою аудиторією. Передбачається проведення досліджень щодо мовного питання на постійній основі, оцінювання ефективності впровадження концепції.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення мільйони українців добровільно відмовилися від російської мови, асоціюючи її з ворогом. Але є громадяни, які продовжують розмовляти російською, тому мовних скандалів в Україні побільшало.

Коли це питання вирішиться та перестане бути дискусійним, в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла професорка Ірина Фаріон.