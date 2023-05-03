В Києві схвалили концепцію української мови: чого вчитимуть

У Києві ухвалили мовну концепцію: як киян заохочуватимуть вчити українську
Київська міська рада затвердила Міську Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя міста Києва на 2023-2025 роки. Відповідний документ з'явився у загальному доступі.
Новини.LIVE підготувало добірку головної інформації з концепції.
Актуальність мовного питання
Концепцію підготували на основі досліджень мовної поведінки киян. Попри те, що значна частина жителів столиці говорить українською, дослідження підтверджують панування двомовності, а функціонування української мови як державної обмежене офіційними сферами.
Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради розробила проєкт, щоб популяризувати і просувати українську мову в Києві. Особливо важливим це питання є в умовах повномасштабної війни. І тут самі українці показують приклад того, що мова має значення.
З 24 лютого 2022 року:
- 14% громадян України повністю перейшли з російської на українську,
- 42% почали спілкуватися українською частіше,
- 33% киян повністю перейшли на українську мову.
"Підтримка та розвиток української мови є важливим чинником збереження національної ідентичності. 32% та 23% громадян визначають роль української мови "як основи незалежної України" та "мови, яка об'єднує українське суспільство", — йдеться в пояснювальній записці концепції.
Мовна ситуація в столиці
Концепція описує кілька основних тенденцій щодо мови у Києві. Зокрема, впродовж останніх 22 років поширеність української мови у Києві зросла на 15% в 2000 до 44% у 2023 році. Проте досі відчувається значний розрив між часткою киян, що визнають українську мову рідною та їхньою щоденною мовною практикою.
Ключовим чинником, що заважають опитаним киянам спілкуватися українською є:
- звичка (47%),
- недостатня популяризація української культури в суспільстві (24%),
- особисті страхи та невпевненість (21%).
Українська мова у Києві: що зміниться
Зважаючи на результати дослідження, розробники концепції хочуть створити умови для поширення української мови у столиці, в усіх сферах життя. Утвердження української мови у місті хочуть досягти у чотирьох напрямках.
Напрям 1. Вивчення та спілкування українською мовою. Створюватимуть послуги для вивчення мови в кожному районі — курси, клуби, культурні заходи.
Напрям 2. Українськомовне середовище. Сюди входять мотиваційні заходи для вивчення та спілкування мовою різними групами людей. Зокрема, орієнтуватимуться на батьків, які мають стати прикладом для молодшого покоління.
Напрям 3. Популяризація українського мовлення в інформаційному просторі Києва. Пропонується проведення кампаній з популяризації мови.
Напрям 4. Зворотній зв'язок з цільовою аудиторією. Передбачається проведення досліджень щодо мовного питання на постійній основі, оцінювання ефективності впровадження концепції.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення мільйони українців добровільно відмовилися від російської мови, асоціюючи її з ворогом. Але є громадяни, які продовжують розмовляти російською, тому мовних скандалів в Україні побільшало.
Коли це питання вирішиться та перестане бути дискусійним, в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла професорка Ірина Фаріон.