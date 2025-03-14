В Киеве состоялось спецпогашение почтового выпуска Город Героев. Мариуполь

Презентация почтового выпуска "Город Героев. Мариуполь". Фото: пресс-служба Укрпочты

В Киеве в пятницу, 14 марта, состоялась церемония спецпогашения почтового выпуска "Город Героев. Мариуполь". Маркой почтили память тех, кто защищал город и людей, которые стали жертвами российских преступлений.

О событии рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в комментарии Новини.LIVE.

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Почтовый выпуск "Город Героев. Мариуполь"

Смелянский отметил, что это первая стальная марка в мире, поэтому она привлечет внимание к Украине. По его словам, разработчики хотели напомнить об уникальности города.

"Это лишний раз напомнит о нашей борьбе, о том, что у нас стальные нервы и стальные нервы наших защитников", — отметил гендиректор Укрпочты.

Презентация почтового выпуска "Город Героев. Мариуполь". Фото: пресс-служба Укрпочты

Почтовые марки этого выпуска содержат частицы стали, произведенной на металлургическом комбинате "Азовсталь". Они также напоминают о страшных преступлениях россиян в городе.

Презентация почтового выпуска "Город Героев. Мариуполь". Фото: пресс-служба Укрпочты

Среди участников мероприятия были:

гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский;

вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба;

генеральный директор — художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук;

майор, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, профессиональный военный Сергей Волынский "Волына";

волонтер, который до последней возможности со своей командой эвакуировал людей из уже оккупированного Мариуполя Михаил Пуришев;

украинский актер и телеведущий, один из самых известных мариупольцев Андрей Бедняков;

фотограф, автор фотографий из Мариуполя, использованных Укрпочтой на конверте и в оформлении папки Евгений Сосновский;

директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Напомним, в Укрпочте ввели полностью автоматизированный процесс сортировки посылок.

Также украинцы могут воспользоваться сервисом ускоренной международной доставки EMS от Укрпочты.