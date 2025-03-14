В Киеве состоялось спецпогашение почтового выпуска Город Героев. Мариуполь

В Киеве Укрпочта презентовала марку, посвященную Мариуполю
В Киеве в пятницу, 14 марта, состоялась церемония спецпогашения почтового выпуска "Город Героев. Мариуполь". Маркой почтили память тех, кто защищал город и людей, которые стали жертвами российских преступлений.
О событии рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в комментарии Новини.LIVE.
Почтовый выпуск "Город Героев. Мариуполь"
Смелянский отметил, что это первая стальная марка в мире, поэтому она привлечет внимание к Украине. По его словам, разработчики хотели напомнить об уникальности города.
"Это лишний раз напомнит о нашей борьбе, о том, что у нас стальные нервы и стальные нервы наших защитников", — отметил гендиректор Укрпочты.
Почтовые марки этого выпуска содержат частицы стали, произведенной на металлургическом комбинате "Азовсталь". Они также напоминают о страшных преступлениях россиян в городе.
Среди участников мероприятия были:
- гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский;
- вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба;
- генеральный директор — художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук;
- майор, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, профессиональный военный Сергей Волынский "Волына";
- волонтер, который до последней возможности со своей командой эвакуировал людей из уже оккупированного Мариуполя Михаил Пуришев;
- украинский актер и телеведущий, один из самых известных мариупольцев Андрей Бедняков;
- фотограф, автор фотографий из Мариуполя, использованных Укрпочтой на конверте и в оформлении папки Евгений Сосновский;
- директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.
Напомним, в Укрпочте ввели полностью автоматизированный процесс сортировки посылок.
Также украинцы могут воспользоваться сервисом ускоренной международной доставки EMS от Укрпочты.
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