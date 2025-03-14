У Києві відбулося спецпогашення поштового випуску Місто Героїв. Маріуполь

У Києві Укрпошта презентувала марку, присвячену Маріуполю
У Києві у пʼятницю, 14 березня, відбулася церемонія спецпогашення поштового випуску "Місто Героїв. Маріуполь". Маркою вшанували памʼять тих, хто борони місто та людей, які стали жертвами російських злочинів.
Про подію розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у коментарі Новини.LIVE.
Поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь"
Смілянський зазначив, що це перше сталева марка у світі, тому вона приверне увагу до України. За його словами, розробники хотіли нагадати унікальність міста.
"Це зайвий раз нагадає про нашу боротьбу, про те, що ми маємо сталеві нерви і сталеві нерви наших захисників", — зауважив гендиректор Укрпошти.
Поштові марки цього випуску містять частинки сталі, виробленої на металургійному комбінаті "Азовсталь". Вони також нагадують про страшні злочини росіян у місті.
Серед учасників заходу були:
- гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський;
- віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба;
- генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Евген Нищук;
- майор, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, професійний військовий Сергій Волинський "Волина";
- волонтер, який до останньої можливості зі своєю командою евакуював людей з вже окупованого Маріуполя Михайло Пуришев;
- український актор та телеведучий, один з найвідоміших маріупольців Андрій Бєдняков;
- фотограф, автор світлин з Маріуполя, використаних Укрпоштою на конверті та в оформленні папки Євген Сосновський;
- директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.
Нагадаємо, в Укрпошті запровадили повністю автоматизований процес сортування посилок.
Також українці можуть скористатися сервісом прискореної міжнародної доставки EMS від Укрпошти.
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