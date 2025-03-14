У Києві відбулося спецпогашення поштового випуску Місто Героїв. Маріуполь

Презентація поштового випуску "Місто Героїв. Маріуполь". Фото: пресслужба Укрпошти

У Києві у пʼятницю, 14 березня, відбулася церемонія спецпогашення поштового випуску "Місто Героїв. Маріуполь". Маркою вшанували памʼять тих, хто борони місто та людей, які стали жертвами російських злочинів.

Про подію розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь"

Смілянський зазначив, що це перше сталева марка у світі, тому вона приверне увагу до України. За його словами, розробники хотіли нагадати унікальність міста.

"Це зайвий раз нагадає про нашу боротьбу, про те, що ми маємо сталеві нерви і сталеві нерви наших захисників", — зауважив гендиректор Укрпошти.

Презентація поштового випуску "Місто Героїв. Маріуполь". Фото: пресслужба Укрпошти

Поштові марки цього випуску містять частинки сталі, виробленої на металургійному комбінаті "Азовсталь". Вони також нагадують про страшні злочини росіян у місті.

Презентація поштового випуску "Місто Героїв. Маріуполь". Фото: пресслужба Укрпошти

Серед учасників заходу були:

гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський;

віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба;

генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Евген Нищук;

майор, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, професійний військовий Сергій Волинський "Волина";

волонтер, який до останньої можливості зі своєю командою евакуював людей з вже окупованого Маріуполя Михайло Пуришев;

український актор та телеведучий, один з найвідоміших маріупольців Андрій Бєдняков;

фотограф, автор світлин з Маріуполя, використаних Укрпоштою на конверті та в оформленні папки Євген Сосновський;

директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

Нагадаємо, в Укрпошті запровадили повністю автоматизований процес сортування посилок.

Також українці можуть скористатися сервісом прискореної міжнародної доставки EMS від Укрпошти.