На Обуховскую трассу в Киеве упали обломки беспилотника — детали от Кличко

В Киеве обломки беспилотника упали на Обуховскую трассу
26 августа 2024 15:18
Обломки беспилотника. Фото иллюстративное: facebook.com/pol.kyivregion
В Киеве в понедельник, 26 августа, обломки российского беспилотника упали на Обуховскую трассу. Экстренные службы выехали для уточнения информации.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
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"Спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА", — рассказал Кличко.
По его словам, информации о разрушениях и пострадавших сейчас нет.
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