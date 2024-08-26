На Обуховскую трассу в Киеве упали обломки беспилотника — детали от Кличко

Обломки беспилотника. Фото иллюстративное: facebook.com/pol.kyivregion

В Киеве в понедельник, 26 августа, обломки российского беспилотника упали на Обуховскую трассу. Экстренные службы выехали для уточнения информации.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА", — рассказал Кличко.

По его словам, информации о разрушениях и пострадавших сейчас нет.