На Обухівську трасу в Києві впали уламки безпілотника — деталі від Кличка

Уламки безпілотника. Фото ілюстративне: facebook.com/pol.kyivregion

У Києві у понеділок, 26 серпня, уламки російського безпілотника впали на Обухівську трасу. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки БпЛА", — розповів Кличко.

За його словами, інформації про руйнування і постраждалих наразі немає.