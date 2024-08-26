На Обухівську трасу в Києві впали уламки безпілотника — деталі від Кличка

У Києві уламки безпілотника впали на Обухівську трасу
26 серпня 2024 15:18
Уламки безпілотника. Фото ілюстративне: facebook.com/pol.kyivregion
У Києві у понеділок, 26 серпня, уламки російського безпілотника впали на Обухівську трасу. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
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"Рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки БпЛА", — розповів Кличко.
За його словами, інформації про руйнування і постраждалих наразі немає.
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