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В Киеве обломки дрона упали на частную территорию — начался пожар

29 августа 2024 07:19
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Взрывы в Киеве 29 августа – какие последствия дроновой атаки
Работник ГСЧС гасит пламя. Фото иллюстративное: ГСЧС
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киеве утром в четверг, 29 августа, обломки дрона упали еще в одном районе. В частности, в Деснянском останки беспилотника приземлились на коттеджный городок, что привело к пожару.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и КМВА.

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Виталий Кличко предупредил, что в Деснянском районе упали обломки дрона и вызвали пожар — горит беседка в коттеджном городке. Пока информации о пострадавших нет.

кличко пожар
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Также информацию подтвердили и в КМВА.

"В Деснянском районе города, предварительно, обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

пост Попко
Сообщение от КМВА. Фото: скриншот

Напомним, что в результате российской атаки на столицу в ночь на 29 августа обломки дрона также упали и в Днепровском районе на детскую площадку. Такой же инцидент произошел и в Голосеевском районе, где обломки повредили окна и двери в многоквартирном доме.

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