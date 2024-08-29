Взрывы в Киеве 29 августа – какие последствия дроновой атаки

Работник ГСЧС гасит пламя. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Киеве утром в четверг, 29 августа, обломки дрона упали еще в одном районе. В частности, в Деснянском останки беспилотника приземлились на коттеджный городок, что привело к пожару.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и КМВА.

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Виталий Кличко предупредил, что в Деснянском районе упали обломки дрона и вызвали пожар — горит беседка в коттеджном городке. Пока информации о пострадавших нет.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Также информацию подтвердили и в КМВА.

"В Деснянском районе города, предварительно, обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Сообщение от КМВА. Фото: скриншот

Напомним, что в результате российской атаки на столицу в ночь на 29 августа обломки дрона также упали и в Днепровском районе на детскую площадку. Такой же инцидент произошел и в Голосеевском районе, где обломки повредили окна и двери в многоквартирном доме.