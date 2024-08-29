Вибухи в Києві 29 серпня — які наслідки дронової атаки

Працівник ДСНС гасить полум'я. Фото ілюстративне: ДСНС

У Києві зранку четверга, 29 серпня, уламки дрона впали ще в одному районі. Зокрема, у Деснянському рештки безпілотника приземлились на котеджне містечко, що призвело до пожежі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та КМВА.

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Віталій Кличко попередив, що у Деснянському районі впали уламки дрона і викликали пожежу — горить альтанка в котеджному містечку. Наразі інформації про постраждалих немає.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Також інформацію підтвердили й у КМВА.

"В Деснянському районі міста, попередньо, уламки впали на територію приватного домогосподарства. Інформація щодо потерпілих відсутня. Дані уточнюються. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення від КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на столицю в ніч проти 29 серпня уламки дрона також впали й у Дніпровському районі на дитячий майданчик. Такий ж інцидент трапився й у Голосіївському районі, де уламки пошкодили вікна та двері в багатоквартирному будинку.