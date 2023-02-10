В Киеве обломки российской ракеты упали на крышу частного дома

Сбитая российская ракета упала на крышу дома в Голосеевском районе

Одна из российских ракет, сбитая подразделением противовоздушной обороны Киева, упала в Голосеевском районе. Ее обломки повредили крышу частного жилого дома и автомобиля.

Об этом в Telegram сообщил городской голова украинской столицы Виталий Кличко.

Успешная работа ПВО

Российские оккупационные войска обстреляли ракетами территорию Украины. Силы противовоздушной обороны Украины сбили часть ракет.

Одна из ракет, выпущенная стратегическим бомбардировщиком вооруженных сил страны-агрессора, была сбита в воздушном пространстве над Киевом.

Последствия падения ракеты

Обломки российской ракеты рухнули на территории Голосеевского района столицы.

По предварительной информации, обнародованной Виталием Кличко, они повредили крышу частного дома и автомобиль.

Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.

Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.

О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сегодня в городе могут быть перебои с электроснабжением, а также с другими коммунальными услугами.

Фото: ГСЧС