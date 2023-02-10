У Києві уламки російської ракети упали на дах приватного будинку

Збита російська ракета упала на дах будинку в Голосіївському районі

Одна із російських ракет, збитих підрозділом протиповітряної оборони Києва, упала в Голосієвському районі. Її уламки пошкодили дах приватного житлового будинку і автомобіля.

Про це в Telegram повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

Успішна робота ППО

Російські окупаційні війська обстріляли ракетами територію України. Сили протиповітряної оборони України збили частину ракет.

Одну із ракет, випущену стратегічним бомбардувальником збройних сил країни-агресора, збили у повітряному просторі над Києвом.

Наслідки падіння ракети

Уламки російської ракети упали на території Голосіївського району столиці.

За попередньою інформацією, оприлюдненою Віталієм Кличко, вони пошкодили дах приватного будинку й автомобіль.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Сирени увімкнулися через небезпеку ракетного удару з боку російських окупаційних військ.

Згодом очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині.

Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що сьогодні в місті можуть бути перебої з електропостачанням, а також з іншими комунальними послугами.

Фото: ДСНС