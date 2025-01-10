В Киеве обломки ударного беспилотника попали в многоэтажный дом — последствия атаки

В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку
10 января 2025 02:35
В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку
В результате атаки ударных беспилотников ночью в пятницу, 10 января, обломки одного из вражеских БпЛА упали на многоэтажный дом в Соломенском районе Киева. По предварительной информации, пострадавших нет.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Тимошенко.
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В результате попадания обломков дрона есть повреждения окон и шести автомобилей. На месте работают службы.
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