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В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку

10 января 2025 02:35
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Киеве обломки ударного беспилотника попали в многоэтажный дом — последствия атаки
В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В результате атаки ударных беспилотников ночью в пятницу, 10 января, обломки одного из вражеских БпЛА упали на многоэтажный дом в Соломенском районе Киева. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Тимошенко.

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В результате попадания обломков дрона есть повреждения окон и шести автомобилей. На месте работают службы.

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