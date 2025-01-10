У Києві уламки ударного безпілотника влучили в багатоповерховий будинок — наслідки атаки

У Києві уламки "Шахеда" влучили в багатоповерхівку
10 січня 2025 02:35
У Києві уламки "Шахеда" влучили в багатоповерхівку
Унаслідок атаки ударних безпілотників уночі в п'ятницю, 10 січня, уламки одного з ворожих БпЛА впали на багатоповерховий будинок у Солом'янському районі Києва. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Тимошенко.
Читайте також:
Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Київ уночі 10 січня
Унаслідок влучення уламків дрона є пошкодження вікон і шістьох автомобілів. На місці працюють служби.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!