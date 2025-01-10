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У Києві уламки "Шахеда" влучили в багатоповерхівку

10 січня 2025 02:35
Чекарьова Марія - редактор
У Києві уламки ударного безпілотника влучили в багатоповерховий будинок — наслідки атаки
У Києві уламки "Шахеда" влучили в багатоповерхівку
Чекарьова Марія - редактор

Унаслідок атаки ударних безпілотників уночі в п'ятницю, 10 січня, уламки одного з ворожих БпЛА впали на багатоповерховий будинок у Солом'янському районі Києва. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Тимошенко.

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Унаслідок влучення уламків дрона є пошкодження вікон і шістьох автомобілів. На місці працюють служби.

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