У Києві уламки ударного безпілотника влучили в багатоповерховий будинок — наслідки атаки

У Києві уламки "Шахеда" влучили в багатоповерхівку

Унаслідок атаки ударних безпілотників уночі в п'ятницю, 10 січня, уламки одного з ворожих БпЛА впали на багатоповерховий будинок у Солом'янському районі Києва. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Тимошенко.

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Унаслідок влучення уламків дрона є пошкодження вікон і шістьох автомобілів. На місці працюють служби.

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