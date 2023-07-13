В Киеве обломки сбитых БпЛА попали в многоэтажку: пострадали люди
В ночь на 13 июля россияне совершили очередную атаку на Киевщину. В результате вражеских обстрелов пострадал дом в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Попадание в многоэтажку в Киеве
По словам очевидцев, обломок сбитого БпЛА попал в 25-этажное здание, разрушив одну из квартир.
Мужчина, в чью квартиру попало, получил ранение от осколков. Медики оказали ему помощь, сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.
Также по данным полицейских ранения получила 19-летняя девушка из соседнего дома, она госпитализирована в больницу.
Напомним, что в Киеве раздавались взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины сохранялась воздушная тревога.
В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы . В настоящее время на месте работают соответствующие службы.