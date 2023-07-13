Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве обломки сбитых БпЛА попали в многоэтажку: пострадали люди arrow

В Киеве обломки сбитых БпЛА попали в многоэтажку: пострадали люди

13 июля 2023 10:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве обломки сбитых БпЛА попали в многоэтажку: пострадали люди
Последствия ночной атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 13 июля россияне совершили очередную атаку на Киевщину. В результате вражеских обстрелов пострадал дом в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Читайте также:

Попадание в многоэтажку в Киеве

По словам очевидцев, обломок сбитого БпЛА попал в 25-этажное здание, разрушив одну из квартир.

 

Последствия ночной атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

Мужчина, в чью квартиру попало, получил ранение от осколков. Медики оказали ему помощь, сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.

 

Последствия ночной атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

Также по данным полицейских ранения получила 19-летняя девушка из соседнего дома, она госпитализирована в больницу.

 

Напомним, что в Киеве раздавались взрывы ночью, 13 июля. Также в большинстве областей Украины сохранялась воздушная тревога.

В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы . В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз