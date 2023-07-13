У Києві уламки збитих БпЛА влучили у багатоповерхівку: постраждали люди

Наслідки нічної російської атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 13 липня росіяни здійснили чергову атаку на Київщину. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав будинок у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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За словами очевидців, уламок збитого БпЛА влучив у 25-поверховий будинок, зруйнувавши одну з квартир.

Наслідки нічної російської атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

Чоловік, у чию квартиру влучило, отримав поранення від осколків. Медики надали йому допомогу, зараз чоловік перебуває в стабільному стані.

Наслідки нічної російської атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

Також за даними поліцейських поранення отримала 19-річна дівчина з сусіднього будинку, вона госпіталізована до лікарні.

Нагадаємо, що в Києві лунали вибухи вночі, 13 липня. Також в більшості областях України зберігалася повітряна тривога.

Додамо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.