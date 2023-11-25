В Киеве обломок "шахеда" упал на жилой дом — что известно
В Киеве обломок вражеского беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе города. В настоящее время спасатели направляются к месту попадания.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Падение обломков БпЛА в столице
"В Голосеевском районе обломок БпЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Спасатели следуют на место", — написал он.
Также городской голова сообщил об обломках сбитого дрона, которые упали на многоэтажный дом в Днепровском районе Киева.
"В многоэтажке в Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Возгорания нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома", — добавил Кличко.
Что известно о ночной атаке на столицу
В Киевской области ночью на 25 ноября работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.
После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе, в результате чего пострадал 11-летний ребенок.
В свою очередь в жилом доме в Соломенском районе, вследствие падения обломков БпЛА, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.
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