В Киеве обломок "шахеда" упал на жилой дом — что известно

Последствия атаки противника в столице. Иллюстративное фото: ТСН

В Киеве обломок вражеского беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе города. В настоящее время спасатели направляются к месту попадания.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"В Голосеевском районе обломок БпЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Спасатели следуют на место", — написал он.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Также городской голова сообщил об обломках сбитого дрона, которые упали на многоэтажный дом в Днепровском районе Киева.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

"В многоэтажке в Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Возгорания нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома", — добавил Кличко.

Что известно о ночной атаке на столицу

В Киевской области ночью на 25 ноября работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.

После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе, в результате чего пострадал 11-летний ребенок.

В свою очередь в жилом доме в Соломенском районе, вследствие падения обломков БпЛА, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.