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У Києві уламок "шахеда" впав на житловий будинок — що відомо

25 листопада 2023 07:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві уламок "шахеда" впав на житловий будинок — що відомо
Наслідки ворожої атаки у столиці. Ілюстративне фото: ТСН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві уламок ворожого безпілотника впав на чотирьохповерховий житловий будинок у Голосіївському районі міста. Наразі рятувальники прямують до місця влучання.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"У Голосіївському районі уламок БпЛА впав на чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники слідують на місце", — написав він.

падіння уламків шахедів на будинки столиці
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Також міський голова повідомив про уламки збитого дрона, які впали на багатоповерховий будинок у Дніпровському районі Києва. 

падіння уламків шахедів на будинки столиці
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

"У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку", — додав Кличко. 

Що відомо про нічну атаку на столицю

У Київській області вночі на 25 листопада працювала ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Після чого стало відомо про загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, внаслідок цього постраждала 11-річна дитина.

Своєю чергою у житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки.

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