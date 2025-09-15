Взрыв в Днепровском районе Киева 15 сентября — в квартире взорвалась граната

В Киеве в квартире взорвалась граната — есть погибшие
В Днепровском районе Киева произошел взрыв в квартире. В результате инцидента погибли два человека. По предварительной информации, сдетонировала граната.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 15 сентября.
Взрыв в Днепровском районе Киева 15 сентября
Правоохранители рассказали, что информация о взрыве поступила около 15:30.
"По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал", — говорится в сообщении.
На месте инцидента работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и другие службы.
Напомним, 8 сентября в Хмельницком мужчина подорвал гранату во дворе дома. В результате взрыва два человека получили ранения.
Ранее в Николаевской области военный бросил боевую гранату во двор ТЦК. Суд признал его виновным и назначил наказание.
