Главная Киев В Киеве в квартире взорвалась граната — есть погибшие

В Киеве в квартире взорвалась граната — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:28
Взрыв в Днепровском районе Киева 15 сентября — в квартире взорвалась граната
Правоохранители возле многоэтажки, где произошел взрыв. Фото: t.me/gunpKyiv

В Днепровском районе Киева произошел взрыв в квартире. В результате инцидента погибли два человека. По предварительной информации, сдетонировала граната.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Взрыв в Днепровском районе Киева 15 сентября

Правоохранители рассказали, что информация о взрыве поступила около 15:30.

"По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и другие службы.

null
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября в Хмельницком мужчина подорвал гранату во дворе дома. В результате взрыва два человека получили ранения.

Ранее в Николаевской области военный бросил боевую гранату во двор ТЦК. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Киев смерть взрыв полиция граната квартира
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
