Головна Київ У Києві в квартирі вибухнула граната — є загиблі

У Києві в квартирі вибухнула граната — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:28
Вибух у Дніпровському районі Києва 15 вересня — у квартирі здетонувала граната
Правоохоронці біля багатоповерхівки, де стався вибух. Фото: t.me/gunpKyiv

У Дніпровському районі Києва стався вибух в квартирі. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, здетонувала граната.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Читайте також:

Вибух у Дніпровському районі Києва 15 вересня

Правоохоронці розповіли, що інформація про вибух надійшла близько 15:30. 

"За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала", — йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня у Хмельницькому чоловік підірвав гранату в дворі будинку. Внаслідок вибуху двоє людей отримали поранення.

Раніше у Миколаївській області військовий кинув бойову гранату на подвірʼя ТЦК. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
