Вибух у Дніпровському районі Києва 15 вересня — у квартирі здетонувала граната

У Києві в квартирі вибухнула граната — є загиблі
У Дніпровському районі Києва стався вибух в квартирі. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, здетонувала граната.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 15 вересня.
Вибух у Дніпровському районі Києва 15 вересня
Правоохоронці розповіли, що інформація про вибух надійшла близько 15:30.
"За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала", — йдеться у повідомленні.
На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші служби.
Нагадаємо, 8 вересня у Хмельницькому чоловік підірвав гранату в дворі будинку. Внаслідок вибуху двоє людей отримали поранення.
Раніше у Миколаївській області військовий кинув бойову гранату на подвірʼя ТЦК. Суд визнав його винним та призначив покарання.
