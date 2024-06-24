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В Киеве у молодоженов несколько месяцев воровали свадебные деньги — подозреваемого поймали

24 июня 2024 11:26
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Киеве задержали подозреваемого в краже 230 тыс. гривен у молодоженов — что грозит мужчине
Подозреваемый в воровстве свадебных денег. Фото: отдел коммуникации полиции Киева
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве будут судить охранника дома, которому в течение нескольких месяцев удавалось воровать деньги у недавно женатой пары. Добычей злоумышленника стали 230 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 24 июня. 

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По данным полиции, весной этого года в полицию Киева обратились жители частного дома в Подольском районе с сообщением о том, что их обокрали. Заявители рассказали правоохранителям, что долгое время отсутствовали дома, а когда вернулись, обнаружили пропажу около 230 тыс. гривен, которые им подарили им на свадьбу.

"Установили, что к совершению преступления причастен 43-летний охранник дома. Мужчина имел свободный доступ в помещение, поэтому беспрепятственно заходил в дом хозяев и в течение восьми месяцев похищал из тайника средства хозяев, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды", — говорится в сообщении. 

Задержанному сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. 

В Киеве у молодоженов несколько месяцев воровали свадебные деньги — подозреваемого поймали - фото 1
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот


Напомним, в Киеве в центре современного искусства PinchukArtCentre было похищено произведение одесского художника Андрея Лаврикова.

В Кривом Роге Днепропетровской области после вражеского обстрела неизвестные ограбили пострадавшую в результате российской атаки: по словам женщины, пока она ездила в больницу, злоумышленники вынесли все наличные.

Также мы сообщали о завершении следствия по делу депутата Одесского областного совета и его сообщников, которые положили из государственного бюджета 16,4 млн гривен в свой карман.

Киев
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полиция
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Нацполиция

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