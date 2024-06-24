В Киеве задержали подозреваемого в краже 230 тыс. гривен у молодоженов — что грозит мужчине

Подозреваемый в воровстве свадебных денег. Фото: отдел коммуникации полиции Киева

В Киеве будут судить охранника дома, которому в течение нескольких месяцев удавалось воровать деньги у недавно женатой пары. Добычей злоумышленника стали 230 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 24 июня.

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По данным полиции, весной этого года в полицию Киева обратились жители частного дома в Подольском районе с сообщением о том, что их обокрали. Заявители рассказали правоохранителям, что долгое время отсутствовали дома, а когда вернулись, обнаружили пропажу около 230 тыс. гривен, которые им подарили им на свадьбу.

"Установили, что к совершению преступления причастен 43-летний охранник дома. Мужчина имел свободный доступ в помещение, поэтому беспрепятственно заходил в дом хозяев и в течение восьми месяцев похищал из тайника средства хозяев, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды", — говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот



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