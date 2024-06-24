Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві в молодят протягом кількох місяців крали весільні гроші — поліція затримала підозрюваного arrow

У Києві в молодят протягом кількох місяців крали весільні гроші — поліція затримала підозрюваного

24 червня 2024 11:26
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Києві затримали підозрюваного в крадіжці 230 тис. гривень в молодят — що загрожує чоловікові
Підозрюваний в крадіжці весільних грошей. Фото: відділі комунікації поліції Києва
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві судитимуть охоронця будинку, якому протягом кількох місяців вдавалося красти гроші в нещодавно одруженої пари. Здобиччю зловмисника стали 230 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Деталі злочинного плану

За даними поліції, навесні цього року до поліції Києва звернулись мешканці приватного будинку у Подільському районі з повідомленням про те, що їх обікрали. Заявники розповіли правоохоронцям, що тривалий час були відсутні вдома, а коли повернулись, виявили зникнення близько 230 тис. гривень, які їм подарували їм на весілля.

"Встановили, що до вчинення злочину причетний 43-річний охоронець будинку. Чоловік мав вільний доступ до помешкання, тому безперешкодно заходив до оселі господарів та упродовж восьми місяців викрадав зі схованки кошти господарів, які надалі витратив на власні потреби", — йдеться в повідомленні. 

Затриманому повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. 

У Києві в молодят протягом кількох місяців крали весільні гроші — поліція затримала підозрюваного - фото 1
Допис поліції Києва. Фото: скриншот


Нагадаємо, у Києві в центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre було викрадено твір одеського художника Андрія Лаврикова.

У Кривому Розі Дніпропетровської області після ворожого обстрілу невідомі пограбували помешкання постраждалої внаслідок російської атаки: за словами жінки, поки вона їздила в лікарню, зловмисники винесли всю готівку.

Також ми повідомляли про завершення слідства у справі депутата Одеської обласної ради та його спільників, які поклали з державного бюджету 16,4 мільйона гривень до власної кишені. 

Київ
крадіжка
поліція
воєнний стан
підозра
злочин
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони