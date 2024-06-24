У Києві затримали підозрюваного в крадіжці 230 тис. гривень в молодят — що загрожує чоловікові

У Києві в молодят протягом кількох місяців крали весільні гроші — поліція затримала підозрюваного
У Києві судитимуть охоронця будинку, якому протягом кількох місяців вдавалося красти гроші в нещодавно одруженої пари. Здобиччю зловмисника стали 230 тис. гривень.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 24 червня.
Деталі злочинного плану
За даними поліції, навесні цього року до поліції Києва звернулись мешканці приватного будинку у Подільському районі з повідомленням про те, що їх обікрали. Заявники розповіли правоохоронцям, що тривалий час були відсутні вдома, а коли повернулись, виявили зникнення близько 230 тис. гривень, які їм подарували їм на весілля.
"Встановили, що до вчинення злочину причетний 43-річний охоронець будинку. Чоловік мав вільний доступ до помешкання, тому безперешкодно заходив до оселі господарів та упродовж восьми місяців викрадав зі схованки кошти господарів, які надалі витратив на власні потреби", — йдеться в повідомленні.
Затриманому повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві в центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre було викрадено твір одеського художника Андрія Лаврикова.
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Також ми повідомляли про завершення слідства у справі депутата Одеської обласної ради та його спільників, які поклали з державного бюджету 16,4 мільйона гривень до власної кишені.
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