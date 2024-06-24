У Києві затримали підозрюваного в крадіжці 230 тис. гривень в молодят — що загрожує чоловікові

Підозрюваний в крадіжці весільних грошей. Фото: відділі комунікації поліції Києва

У Києві судитимуть охоронця будинку, якому протягом кількох місяців вдавалося красти гроші в нещодавно одруженої пари. Здобиччю зловмисника стали 230 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 24 червня.

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Деталі злочинного плану

За даними поліції, навесні цього року до поліції Києва звернулись мешканці приватного будинку у Подільському районі з повідомленням про те, що їх обікрали. Заявники розповіли правоохоронцям, що тривалий час були відсутні вдома, а коли повернулись, виявили зникнення близько 230 тис. гривень, які їм подарували їм на весілля.

"Встановили, що до вчинення злочину причетний 43-річний охоронець будинку. Чоловік мав вільний доступ до помешкання, тому безперешкодно заходив до оселі господарів та упродовж восьми місяців викрадав зі схованки кошти господарів, які надалі витратив на власні потреби", — йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот



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