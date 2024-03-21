В Киеве в музее Второй мировой войны анонсировали полную декоммунизацию — как реагируют киевляне

Площадь мемориала. Фото: kyivcity.gov.ua

В Национальном музее истории во Второй мировой войне, который находится в Киеве, планируют провести определенную декоммунизацию. В частности, работники учреждения хотят демонтировать все памятники и элементы советской пропаганды, а также привести в порядок пространство Мемориального комплекса. Однако далеко не все киевляне одобрили такую идею.

О своих планах по декоммунизации музей сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам работников музея, замена советской символики на щите монумента "Родина-мать" на трезубец стала лишь первым этапом реновации всего Мемориального комплекса.

В приоритете музейщиков — построить стационарную экспозицию, которая будет рассказывать о столетней борьбе украинцев за свою свободу и независимость. Выставочное пространство, имеющееся в учреждении, планируется очистить от советских элементов.

В конце концов процесс перестройки архитектуры выставочных площадей уже начался. Уточняют, что вскоре демонтируют символ большевистской пропаганды в монументальном искусстве горельеф "Курская битва", после чегоон станет частью музейной фондовой коллекции. Следующий шаг — упорядочение всего комплекса.

"В планах — максимальное изменение архитектурного ландшафта: демонтаж всех памятников и элементов советской пропаганды", — говорится в сообщении.

Что думают киевляне по этому поводу

В то же время в комментариях под соответствующим постом музея большое количество киевлян подвергли критике данную инициативу.

Мол, во многих европейских странах есть такие учреждения, которые чтят память трагических событий того периода. В то же время считают, что работникам музея должно быть стыдно за то, что они уничтожают культурное достояние Украины.

"Стыдно за вас и за то, что вы делаете. Во многих странах Европы и не только чествуют героев, которые воевали против нацизма во Второй мировой. Украина потеряла в той войне, напомню, 10 миллионов человек, чтобы сейчас память об их подвиге уничтожалась. Стыд", — написала одна из пользователей.

Реакция киевлян. Фото: скриншот

Напомним, почти половина коллекции Харьковского художественного музея — картины русских художников. Сейчас их сняли и спрятали в хранилищах, в то же время планируют наполнить пространство полотнами современных украинских живописцев.

Добавим, что в Харьковской области стремительно разрушаются памятники архитектуры, а власти не спешат заниматься восстановлением зданий.