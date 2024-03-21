У Києві в музеї Другої світової війни анонсували повну декомунізацію — як реагують кияни

Площа меморіалу. Фото: kyivcity.gov.ua

У Національному музеї історії у Другій світовій війні, що знаходиться у Києві, планують провести певну декомунізацію. Зокрема, працівники установи хочуть демонтувати усі пам’ятники та елементи радянської пропаганди, а також впорядкувати простір Меморіального комплексу. Однак, далеко не усі кияни схвалили таку ідею.

Про свої плани щодо декомунізації музей повідомив на власній сторінці у Facebook.

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За словами працівників музею, заміна радянської символіки на щиті монументу "Батьківщина-матір" на тризуб стала лише першим етапом реновації всього Меморіального комплексу.

Наразі у пріорітеті музейників — побудувати стаціонарну експозицію, яка розповідатиме про столітню боротьбу українців за свою свободу та незалежність. Виставковий простір, який наявний в установі, планують очистити від радянських елементів.

Зрештою, процес перебудови архітектури виставкових площ вже розпочався. Уточнюють, що невдовзі демонтують символ більшовицької пропаганди в монументальному мистецтві горельєф "Курська битва", після чого він стане частиною музейної фондової колекції. Наступний крок — впорядкування усього комплексу.

"У планах – максимальна зміна архітектурного ландшафту: демонтаж усіх пам’ятників та елементів радянської пропаганди", — йдеться у повідомленні.

Що думають кияни з цього приводу

Водночас, у коментарях під відповідним дописом музею велика кількість киян розкритикували дану ініціативу.

Мовляв, у багатьох європейських країнах наявні такі установи, які вшановують пам'ять трагічних подій того періоду. Натомість, вважають, що працівникам музею має бути соромно за те, що вони знищують культурні надбання України.

"Соромно за вас і за те, що ви робите. У багатьох країнах Європи і не тільки вшановують героїв, які воювали проти нацизму у Другій світовій. Україна втратила у тій війні, нагадаю, 10 мільйонів людей, щоб зараз памʼять про їхній подвиг нищились. Сором", — написала одна із користувачів.

Реакція киян. Фото: скриншот

Нагадаємо, майже половина колекції Харківського художнього музею — картини російських художників. Наразі їх зняли й сховали у сховищах, натомість — планують наповнити простір полотнами сучасних українських живописців.

Додамо, що у Харківській області стрімко руйнуються пам'ятники архітектури, а влада не поспішає займатися відновленням будівель.