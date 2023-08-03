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В столице произошел масштабный пожар на территории Киево-Могилянской академии

3 августа 2023 21:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В столице произошел масштабный пожар на территории Киево-Могилянской академии
Пожар в Американской библиотеке Национального университета "Киево-Могилянская Академия". Фото: телеграмм-канал "Реальный Киев"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В столице сегодня вечером, 3 августа, начался пожар. В сети сообщается, что горит Американская библиотека Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Последствия пожара

Спасатели пытаются потушить огонь, который быстро распространяется на все здание.

Раньше было видно, как на Подоле вздымается дым.

Новость дополняется...

Напомним, в Одессе произошел пожар в одноэтажном частном доме, в котором погиб человек. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за неосторожного курения в доме.

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