В столице произошел масштабный пожар на территории Киево-Могилянской академии

Пожар в Американской библиотеке Национального университета "Киево-Могилянская Академия". Фото: телеграмм-канал "Реальный Киев"

В столице сегодня вечером, 3 августа, начался пожар. В сети сообщается, что горит Американская библиотека Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Спасатели пытаются потушить огонь, который быстро распространяется на все здание.

Раньше было видно, как на Подоле вздымается дым.

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Напомним, в Одессе произошел пожар в одноэтажном частном доме, в котором погиб человек. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за неосторожного курения в доме.