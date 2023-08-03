В столице произошел масштабный пожар на территории Киево-Могилянской академии
3 августа 2023 21:07
Пожар в Американской библиотеке Национального университета "Киево-Могилянская Академия". Фото: телеграмм-канал "Реальный Киев"
В столице сегодня вечером, 3 августа, начался пожар. В сети сообщается, что горит Американская библиотека Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
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