У столиці сталася масштабна пожежа на території Києво-Могилянської академії
3 серпня 2023 21:07
Пожежа в Американській бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Фото: телеграм-канал "Реальний Київ"
У столиці сьогодні ввечері, 3 серпня, почалася пожежа. У мережі повідомляють, що горить Американська бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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