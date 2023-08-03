У столиці сталася масштабна пожежа на території Києво-Могилянської академії

Пожежа в Американській бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Фото: телеграм-канал "Реальний Київ"

У столиці сьогодні ввечері, 3 серпня, почалася пожежа. У мережі повідомляють, що горить Американська бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Наслідки пожежі

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Раніше було видно, як на Подолі здіймається дим.

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Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.