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У столиці сталася масштабна пожежа на території Києво-Могилянської академії

3 серпня 2023 21:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У столиці сталася масштабна пожежа на території Києво-Могилянської академії
Пожежа в Американській бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Фото: телеграм-канал "Реальний Київ"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У столиці сьогодні ввечері, 3 серпня, почалася пожежа. У мережі повідомляють, що горить Американська бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Раніше було видно, як на Подолі здіймається дим. 

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Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.

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