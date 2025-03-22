Обстрел Киева 22 марта — в Подольском районе зафиксировано падение беспилотника

В Киеве в одном из районов упал безпилотник — что известно
В субботу, 22 марта, в Подольском районе Киева зафиксировано падение беспилотника. Россияне продолжают атаковать столицу дронами.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака на Киев
По словам Ткаченко, разрушений и пострадавших в результате падения российского дрона нет.
"В Подольском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно — без разрушений и пострадавших, — говорится в сообщении.
Председатель КГВА добавил, что сейчас угроза для Киева остается, поэтому горожанам стоит оставаться в укрытиях.
"Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, угроза для столицы остается", — подытожил Ткаченко.
Напомним, в Киеве вечером 22 марта раздались звуки взрывов. Силы ПВО отражали атаку дронов.
Также взрывы вечером 22 марта раздавались и в Запорожье. Существовала угроза применения управляемых авиационных бомб со стороны РФ.
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