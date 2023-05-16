В Киеве в результате ракетной атаки РФ есть пострадавшие

Оперативные службы в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

В Киеве ночью 16 мая в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, граждане пострадали в Соломенском районе.

Читайте также:

"По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет ", — написал мэр в своем Telegram.

Также он написал, что в Дарницком районе были повреждены два автомобиля, при этом информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в начале третьего ночи 16 мая в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины.