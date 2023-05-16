У Києві в результаті ракетної атаки РФ є потерпілі
У Києві вночі 16 травня в результаті російської ракетної атаки постраждали троє людей.
За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, громадяни постраждали у Солом'янському районі.
"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. У Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.", — написав мер у своєму Telegram.
Також він написав, що у Дарницькому районі було пошкоджено два автомобілі, при цьому інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, на початку третьої ночі 16 травня у південних та центральних регіонах почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом, тривога була оголошена практично по всій території України.