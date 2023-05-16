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У Києві в результаті ракетної атаки РФ є потерпілі

16 травня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Києві в результаті ракетної атаки РФ є потерпілі
Оперативні служби у Києві. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Києві вночі 16 травня в результаті російської ракетної атаки постраждали троє людей.

За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, громадяни постраждали у Солом'янському районі.

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"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. У Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.", — написав мер у своєму Telegram.

Також він написав, що у Дарницькому районі було пошкоджено два автомобілі, при цьому інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, на початку третьої ночі 16 травня у південних та центральних регіонах почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом, тривога була оголошена практично по всій території України.

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