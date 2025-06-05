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В Киеве в сборном пункте произошли стычки — в ТЦК отреагировали

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Дата публикации 5 июня 2025 13:19
В Киеве произошли столкновения между мобилизованными и военными - видео
Спецназовцы вошли в помещение. Фото: скриншот из видео

В социальных сетях появилось видео конфликта между гражданскими и военными в одном из сборных пунктов Киева. Мужчины пытались забаррикадировать двери и угрожали палками.

На это отреагировала пресс-служба Киевский городской ТЦК и СП в Facebook в четверг, 5 июня.

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"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных по мобилизации в учебные центры начались беспорядки", — говорится в сообщении.

В ТЦК рассказали, что для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранители. Далее граждан, призванных по мобилизации, направили в учебные центры в соответствии с распределениями команд.

Военные призвали украинцев проверять информацию на правдивость и воздерживаться от распространения непроверенных сообщений.

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Скриншот поста ТЦК и СП

Что произошло

Видео конфликта между военными и мужчинами распространилось в сети. На кадрах видно, как мобилизованные сначала на повышенных тонах общаются с военными, а затем пытаются забаррикадироваться и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу.

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Мужчины пытаются забаррикадироваться. Фото: скриншот из видео

Напомним, на Прикарпатье судили отца и сына, которые избили работника ТЦК и СП.

А в ОК "Север" назвали слухи о нарушениях со стороны ТЦК, которые распространялись в мае, — ложью.

Киев конфликт военный призыв военный учет мобилизация мужчины
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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