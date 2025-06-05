В Киеве произошли столкновения между мобилизованными и военными - видео

В Киеве в сборном пункте произошли стычки — в ТЦК отреагировали
В социальных сетях появилось видео конфликта между гражданскими и военными в одном из сборных пунктов Киева. Мужчины пытались забаррикадировать двери и угрожали палками.
На это отреагировала пресс-служба Киевский городской ТЦК и СП в Facebook в четверг, 5 июня.
Инцидент на сборном пункте
"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных по мобилизации в учебные центры начались беспорядки", — говорится в сообщении.
В ТЦК рассказали, что для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранители. Далее граждан, призванных по мобилизации, направили в учебные центры в соответствии с распределениями команд.
Военные призвали украинцев проверять информацию на правдивость и воздерживаться от распространения непроверенных сообщений.
Что произошло
Видео конфликта между военными и мужчинами распространилось в сети. На кадрах видно, как мобилизованные сначала на повышенных тонах общаются с военными, а затем пытаются забаррикадироваться и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу.
Напомним, на Прикарпатье судили отца и сына, которые избили работника ТЦК и СП.
А в ОК "Север" назвали слухи о нарушениях со стороны ТЦК, которые распространялись в мае, — ложью.
Читайте Новини.LIVE!