В Киеве произошли столкновения между мобилизованными и военными - видео

Спецназовцы вошли в помещение. Фото: скриншот из видео

В социальных сетях появилось видео конфликта между гражданскими и военными в одном из сборных пунктов Киева. Мужчины пытались забаррикадировать двери и угрожали палками.

На это отреагировала пресс-служба Киевский городской ТЦК и СП в Facebook в четверг, 5 июня.

Реклама

Читайте также:

Инцидент на сборном пункте

"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных по мобилизации в учебные центры начались беспорядки", — говорится в сообщении.

В ТЦК рассказали, что для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранители. Далее граждан, призванных по мобилизации, направили в учебные центры в соответствии с распределениями команд.

Военные призвали украинцев проверять информацию на правдивость и воздерживаться от распространения непроверенных сообщений.

Скриншот поста ТЦК и СП

Что произошло

Видео конфликта между военными и мужчинами распространилось в сети. На кадрах видно, как мобилизованные сначала на повышенных тонах общаются с военными, а затем пытаются забаррикадироваться и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу.

Мужчины пытаются забаррикадироваться. Фото: скриншот из видео

Напомним, на Прикарпатье судили отца и сына, которые избили работника ТЦК и СП.

А в ОК "Север" назвали слухи о нарушениях со стороны ТЦК, которые распространялись в мае, — ложью.