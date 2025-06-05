У Києві сталися сутички між мобілізованими та військовими - відео

Спецпризначенці увійшли в приміщення. Фото: скриншот з відео

У соціальних мережах з'явилося відео конфлікту між цивільними та військовими в одному зі збірних пунктів Києва. Чоловіки намагалися забарикадувати двері та погрожували палицями.

На це відреагувала пресслужба Київський міський ТЦК та СП у Facebook у четвер, 5 червня.

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Інцидент на збірному пункті

"Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК розповіли, що для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронці. Далі громадян, призваних за мобілізацією, направили до навчальних центрів відповідно до розподілів команд.

Військові закликали українців перевіряти інформацію на правдивість та утримуватися від поширення неперевірених повідомлень.

Скриншот допису ТЦК та СП

Що сталося

Відео конфлікту між військовими та чоловіками поширилося мережею. На кадрах видно, як мобілізовані спочатку на підвищених тонах спілкуються із військовими, а потім намагаються забарикадуватися і закликають озброюватися ціпками, аби пробитися назовні.

Чоловіки намагаються забарикадуватися. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, на Прикарпатті судили батька та сина, які побили працівника ТЦК та СП.

А в ОК "Північ" назвали чутки про порушення з боку ТЦК, які ширилися у травні, — брехнею.