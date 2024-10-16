В Киеве Святослав Вакарчук спустился к своим поклонникам в метро во время воздушной тревоги

В Киеве Вакарчук спустился к своим поклонникам в метро во время тревоги — фото
В Киеве воздушная тревога прозвучала прямиком во время концерта группы "Океан Эльзы", который проходил во Дворце спорта. Зрителям пришлось спуститься в метро, однако фронтмен группы Святослав Вакарчук не растерялся и спустился к своим поклонникам, чтобы спеть для них.
Новини.LIVE побывали на месте происшествия и были свидетелями незабываемого для сотен киевлян момента.
Концерт "Океана Эльзы" в метро
Во время концерта сирена воздушной тревоги дважды прерывала пение Святослава Вакарчука и игру инструментов, на которой играли музыканты.
Когда казалось, что праздник безнадежно испорчен, Вакарчук взял дело в свои руки и не оставил своих поклонников. Он спустился к ним в метро и продолжил концерт.
Свидетелями этого невероятного действа стали не только те, кто взял билеты на концерт, но обычные пассажиры метрополитена, для которых это было поразительно неожиданностью.
Ранее мы сообщали, что очередная воздушная атака испортила долгожданный концерт украинской группы "Океана Эльзы" во Дворце спорта в Киеве. Артисты вынуждены были попросить своих слушателей найти безопасное укрытие.
Напомним, украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова засветились на концерте группы "Океан Эльзы".
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