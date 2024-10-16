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В Киеве Вакарчук спустился к своим поклонникам в метро во время тревоги — фото

16 октября 2024 23:15
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве Святослав Вакарчук спустился к своим поклонникам в метро во время воздушной тревоги
Концерт "Океана Эльзы" во Дворце спорта. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве воздушная тревога прозвучала прямиком во время концерта группы "Океан Эльзы", который проходил во Дворце спорта. Зрителям пришлось спуститься в метро, однако фронтмен группы Святослав Вакарчук не растерялся и спустился к своим поклонникам, чтобы спеть для них.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия и были свидетелями незабываемого для сотен киевлян момента.

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Во время концерта сирена воздушной тревоги дважды прерывала пение Святослава Вакарчука и игру инструментов, на которой играли музыканты.

Когда казалось, что праздник безнадежно испорчен, Вакарчук взял дело в свои руки и не оставил своих поклонников. Он спустился к ним в метро и продолжил концерт.

концерт Океана Эльзы
Толпа людей возле Дворца спорта. Фото: Новини.LIVE
Океан Эльзы
Концерт "Океана Эльзы" во Дворце спорта. Фото: Новини.LIVE
люди на улице
Гости концерта во время воздушной тревоги. Фото: Новини.LIVE

Свидетелями этого невероятного действа стали не только те, кто взял билеты на концерт, но обычные пассажиры метрополитена, для которых это было поразительно неожиданностью.

Ранее мы сообщали, что очередная воздушная атака испортила долгожданный концерт украинской группы "Океана Эльзы" во Дворце спорта в Киеве. Артисты вынуждены были попросить своих слушателей найти безопасное укрытие.

Напомним, украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова засветились на концерте группы "Океан Эльзы".

Киев метро Святослав Вакарчук Украина воздушная тревога