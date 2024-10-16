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У Києві Вакарчук спустився до своїх шанувальників у метро під час тривоги — фото

16 жовтня 2024 23:15
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві Святослав Вакарчук спустився до своїх шанувальників у метро під час повітряної тривоги
Концерт "Океану Ельзи" у Палаці спорту. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві повітряна тривога пролунала прямісінько під час концерту гурту "Океан Ельзи", який відбувався у Палаці спорту. Глядачам довелося спуститися в метро, проте фронтмен гурту Святослав Вакарчук не розгубився і спустився до своїх шанувальників, щоб заспівати для них.

Новини.LIVE побували на місці події і були свідками незабутнього для сотень киян моменту.

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Концерт "Океану Ельзи" у метро

Протягом концерту сирена повітряної тривоги двічі переривала спів Святослава Вакарчука та гру інструментів, на якому грали музиканти.

Коли здавалося, що свято безнадійно зіпсоване, Вакарчук узяв справу в свої руки і не залишив своїх шанувальників. Він спустився до них у метро і продовжив концерт. 

концерт Океана Ельзи
Натовп людей біля Палацу спорту. Фото: Новини.LIVE
Океан Ельзи
Концерт "Океану Ельзи" у Палаці спорту. Фото: Новини.LIVE
люди на вулиці
Гості концерту під час повітряної тривоги. Фото: Новини.LIVE

Свідками цього неймовірного дійства стали не лише ті, хто взяв квитки на концерт, але звичайні пасажири метрополітену, для яких це було справді вражаючою несподіванкою.

Раніше ми повідомляли, що чергова повітряна атака зіпсувала довгоочікуваний концерт українського гурту "Океан Ельзи" в Палаці спорту у Києві. Артисти вимушені були попросити своїх слухачів знайти безпечне укриття.

Нагадаємо, українська телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова засвітились на концерті гурту "Океан Ельзи".

Київ метро Святослав Вакарчук Україна повітряна тривога

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