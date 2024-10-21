ДТП в Киеве 21 октября — грузовик влетел в автобус

ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

В Соломенском районе Киева утром 21 октября грузовик влетел в автобус с пассажирами. Пока известно о минимум четырех пострадавших.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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По данным полиции, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры. Пока известно о минимум четырех пострадавших. На месте работают полиция и медики.

ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Вадима Гетьмана, что в Соломенском районе Киева. На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП Главка полиции, патрульные полицейские и медики", — говорится в сообщении.

Число пострадавших уточняется, но в настоящее время известно о четырех пострадавших.

Напомним, 11 октября возле села Чишки Львовского района произошло смертельное ДТП. В аварии пострадали 35 человек, среди которых шестеро детей, еще три человека погибли.

Также мы писали, что 10 октября недалеко от пункта пропуска "Медика" в Польше произошла авария с погибшими. Микроавтобус, который двигался в направлении Украины, врезался в припаркованный грузовик.