ДТП у Києві 21 жовтня — вантажівка влетіла в автобус

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

У Солом'янському районі Києва зранку 21 жовтня вантажівка влетіла в автобус з пасажирами. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих.

Про це повідомили у поліції Києва.

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За даними поліції, "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих. На місці працюють поліція та медики.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом’янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики", — йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих уточнюється, але на даний час відомо про чотирьох потерпілих.

Нагадаємо,11 жовтня біля села Чишки Львівського району сталася смертельна ДТП. В аварії постраждало 35 людей, серед яких шестеро дітей, ще троє осіб загинули.

Також ми писали, що 10 жовтня неподалік пункту пропуску "Медика" у Польщі сталася аварія із загиблими. Мікроавтобус, який рухався в напрямку України, врізався в припарковану вантажівку.