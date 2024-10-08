Языковой скандал в Киеве — преподавательница танцев отказались говорить по-украински

Занятия в танцевальной школе. Иллюстративное фото: flamenco_centro

Преподаватели танцевальной школы в Киеве отказались проводить уроки на украинском языке. По просьбе одной из учениц в чате они удалили ее сообщение.

Об этом сообщила журналистка Наталья Бушковская в своем Facebook во вторник, 8 октября.

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Бушковская рассказала, что приобрела курс по испанскому фламенко в студии танцев El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca" в Киеве.

Предварительное общение с преподавательницей было украинским. Журналистка заплатила деньги, ее добавили в чат, где бросают записи занятий и просто общаются. Однако в самом чате весь разбор занятий происходил на русском языке.

Девушка обратилась к тренеру с просьбой перейти на украинский. Но в ответ ничего не получила, а ее сообщение удалили.

Просьба журналистки прислать материалы на украинском. Фото: Натальи Бушковской

"Я отвечаю на один из русскоязычных месседжей с вежливой просьбой писать на украинском, потому что плохо понимаю русский. Утром вижу, что мое сообщение удалено. Хорошо, что я его закрыла", — рассказала журналистка.

Однако в ответ она получила не извинения и объяснения на украинском, а сообщение о том, что "это самое мягкое", что могла сделать преподавательница.

"Я не вижу никого, перед кем мне надо извиняться, Наталья. Более того, такой уверенной в себе молодой женщине нет, чему учиться у меня", — ответила ей автор курса.

Переписка журналистки и преподавательницы. Фото: Натальи Бушковской

Переписка журналистки и преподавательницы. Фото: Натальи Бушковской

"Ольга Шарапа, чтобы все молодые и уверенные женщины знали, что у вас учиться не стоит. Потому что вам безразлично законы Украины и желания своих учениц. Справедливости ради добавлю, что деньги вернули без проблем. Куплю себе платьице. А еще лучше — задоначу. Впечатления не понравились", — подытожила Наталья Бушковская.

Напомним, недавно одесская полицейская жестко отреагировала на вопросы подписчиков, почему она не ведет страницу в Instagram на украинском. Девушка записала видео, которое многие пользователи восприняли как оскорбительное.