Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве учительница танцев отказалась общаться на украинском языке arrow

В Киеве учительница танцев отказалась общаться на украинском языке

8 октября 2024 15:08
Карина Приходько - Редактор
Языковой скандал в Киеве — преподавательница танцев отказались говорить по-украински
Занятия в танцевальной школе. Иллюстративное фото: flamenco_centro
Карина Приходько - Редактор

Преподаватели танцевальной школы в Киеве отказались проводить уроки на украинском языке. По просьбе одной из учениц в чате они удалили ее сообщение.

Об этом сообщила журналистка Наталья Бушковская в своем Facebook во вторник, 8 октября.

Читайте также:

В Киевской школе танцев отказываются общаться на украинском

Бушковская рассказала, что приобрела курс по испанскому фламенко в студии танцев El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca" в Киеве.

Предварительное общение с преподавательницей было украинским. Журналистка заплатила деньги, ее добавили в чат, где бросают записи занятий и просто общаются. Однако в самом чате весь разбор занятий происходил на русском языке.

Девушка обратилась к тренеру с просьбой перейти на украинский. Но в ответ ничего не получила, а ее сообщение удалили.

null
Просьба журналистки прислать материалы на украинском. Фото: Натальи Бушковской

"Я отвечаю на один из русскоязычных месседжей с вежливой просьбой писать на украинском, потому что плохо понимаю русский. Утром вижу, что мое сообщение удалено. Хорошо, что я его закрыла", — рассказала журналистка.

Однако в ответ она получила не извинения и объяснения на украинском, а сообщение о том, что "это самое мягкое", что могла сделать преподавательница.

"Я не вижу никого, перед кем мне надо извиняться, Наталья. Более того, такой уверенной в себе молодой женщине нет, чему учиться у меня", — ответила ей автор курса.

null
Переписка журналистки и преподавательницы. Фото: Натальи Бушковской
null
Переписка журналистки и преподавательницы. Фото: Натальи Бушковской

"Ольга Шарапа, чтобы все молодые и уверенные женщины знали, что у вас учиться не стоит. Потому что вам безразлично законы Украины и желания своих учениц. Справедливости ради добавлю, что деньги вернули без проблем. Куплю себе платьице. А еще лучше — задоначу. Впечатления не понравились", — подытожила Наталья Бушковская.

Напомним, недавно одесская полицейская жестко отреагировала на вопросы подписчиков, почему она не ведет страницу в Instagram на украинском. Девушка записала видео, которое многие пользователи восприняли как оскорбительное.

скандал русский язык украинский язык танцы преподаватели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:28 Территорию нацпарка на Одесчине вернули государству — подробности

15:25 Обновление данных после достижения 25 лет — нужно ли это

15:09 Скандал с некачественными консервами для ВСУ — в Минобороны отреагировали

15:08 В Киеве учительница танцев отказалась общаться на украинском языке

14:59 Подарок от экс-президента — на Одесчине мошенники выманили у женщины 14 тыс. грн

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

14:52 Энергия луны: почему серебро на шее привлекает внимание

14:34 Страны ЕС продают роскошные авто в РФ — СМИ раскрыли схему

14:34 Совет ЕС принял новый механизм санкций против РФ

14:32 В Молдове во время спецоперации был задержан один из идеологов "СВО"

14:30 Нацбанк оценил, как изменились реальные зарплаты украинцев

15:28 Территорию нацпарка на Одесчине вернули государству — подробности

15:25 Обновление данных после достижения 25 лет — нужно ли это

15:09 Скандал с некачественными консервами для ВСУ — в Минобороны отреагировали

15:08 В Киеве учительница танцев отказалась общаться на украинском языке

14:59 Подарок от экс-президента — на Одесчине мошенники выманили у женщины 14 тыс. грн

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

14:52 Энергия луны: почему серебро на шее привлекает внимание

14:34 Страны ЕС продают роскошные авто в РФ — СМИ раскрыли схему

14:34 Совет ЕС принял новый механизм санкций против РФ

14:32 В Молдове во время спецоперации был задержан один из идеологов "СВО"

14:30 Нацбанк оценил, как изменились реальные зарплаты украинцев

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке