Мовний скандал у Києві — викладачка танців відмовилися говорити українською

Заняття в танцювальній школі. Ілюстративне фото: flamenco_centro

Викладачі танцювальної школи у Києві відмовилися проводити уроки українською мовою. На прохання однієї з учениць у чаті, вони видалили її повідомлення.

Про це повідомила журналістка Наталія Бушковська у своєму Facebook у вівторок, 8 жовтня.

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Бушковська розповіла, що придбала курс з іспанського фламенко у студії танців El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca" у Києві.

Попереднє спілкування з викладачкою було українською. Журналістка заплатила гроші, її додали в чат, де кидають записи занять і просто спілкуються. Однак в самому чаті весь розбір занять відбувався російською мовою.

Дівчина звернулася до тренерки з проханням перейти на українську. Але у відповідь не отримала нічого, а її повідомлення видалили.

Прохання журналістки надіслати матеріали українською. Фото: Наталії Бушковської

"Я відповідаю на одне з російськомовних меседжів з ввічливим проханням писати українською, бо погано розумію російську. Зранку бачу, що моє повідомлення видалене. Добре, що я його заскрінила", — розповіла журналістка.

Однак у відповідь вона отримала не вибачення та пояснення українською, а повідомлення про те, що "це найм'якше", що могла зробити викладачка.

"Я не бачу нікого, перед ким мені треба вибачатися, Наталю. Більш за те, такій упевненій у собі молодій жінці немає, чому навчатися в мене", — відповіла їй авторка курсу.

Листування журналістки та викладачки. Фото: Наталії Бушковської

Листування журналістки та викладачки. Фото: Наталії Бушковської

"Ольга Шарапа, щоб всі молоді та впевнені жінки знали, що у вас навчатись не варто. Бо вам байдуже на закони України та бажання своїх учениць. Заради справедливості додам, що гроші повернули без проблем. Куплю собі платтячко. А ще краще — задоначу. Враження не сподобались", — підсумувала Наталія Бушковська.

Нагадаємо, нещодавно одеська поліцейська жорстко відреагувала на запитання підписників, чому вона не веде сторінку в Instagram українською. Дівчина записала відео, яке чимало користувачів сприйняли як образливе.