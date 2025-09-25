Заморозки в Киеве и по области 26 сентября — прогноз от синоптиков

Прохладная погода осенью. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 26 сентября, в Киеве и на территории области ожидается прохладная погода. Кое-где возможны заморозки.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Киеве и по области 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, будет сухая прохладная погода. Небо будет облачным с прояснениями, но осадков синоптики не прогнозируют. Также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Наиболее ощутимым станет похолодание в ночные часы. В Киеве температура воздуха составит +1...+3 °C, однако на поверхности почвы возможны заморозки 0...-3 °C. Днем столбики термометров поднимутся до около +15 °C.

Предупреждение об опасных и стихийных метереологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

По области синоптики прогнозируют ночные заморозки в воздухе 0...-3 °C, а дневная температура будет колебаться от +12 °C до +17 °C.

Метеорологи предупреждают об опасных погодных явлениях. В Киеве ночью заморозки на поверхности почвы будут иметь І уровень опасности (желтый). По Киевской области ожидаются заморозки в воздухе со II уровнем опасности (оранжевый).

Синоптики отметили, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, поэтому соответствующим службам следует быть готовыми к возможным последствиям.

Напомним, ранее о заморозках предупреждала синоптик Наталья Диденко, которая назвала регионы, куда придет сильное похолодание.

Также Наталья Диденко составила прогноз погоды на завтра, 26 сентября, и объяснила, где будут идти дожди.