Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Київ У Києві вдарять перші заморозки — синоптики попередили містян

У Києві вдарять перші заморозки — синоптики попередили містян

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 14:57
Заморозки в Києві та по області 26 вересня — прогноз від синоптиків
Прохолодна погода восени. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 26 вересня, у Києві та на території області очікується прохолодна погода. Подекуди можливі заморозки.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Реклама
Читайте також:

Погода в Києві та по області 26 вересня

У п'ятницю, 26 вересня, буде суха прохолодна погода. Небо буде хмарним з проясненнями, але опадів синоптики не прогнозують. Також віятиме північно-східний вітер із швидкістю 5–10 м/с.

Найбільш відчутним стане похолодання у нічні години. У Києві температура повітря становитиме +1...+3 °C, проте на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...–3 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до близько +15 °C.

null
Попередження про небезпечні та стихійні метереологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

По області синоптики прогнозують нічні заморозки у повітрі 0...–3 °C, а денна температура коливатиметься від +12 °C до +17 °C.

Метеорологи попереджають про небезпечні погодні явища. У Києві вночі заморозки на поверхні ґрунту матимуть І рівень небезпечності (жовтий). По Київщині очікуються заморозки у повітрі з ІІ рівнем небезпечності (помаранчевий).

Синоптики зазначили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, тож відповідним службам варто бути готовими до можливих наслідків.

Нагадаємо, раніше про заморозки попереджала синоптик Наталка Діденко, яка назвала регіони, куди прийде сильне похолодання

Також Наталка Діденко склала прогноз погоди на завтра, 26 вересня, та пояснила, де йтимуть дощі. 

погода Київ осінь Київська область прогноз погоди заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації