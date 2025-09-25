Заморозки в Києві та по області 26 вересня — прогноз від синоптиків

Прохолодна погода восени. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 26 вересня, у Києві та на території області очікується прохолодна погода. Подекуди можливі заморозки.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Погода в Києві та по області 26 вересня

У п'ятницю, 26 вересня, буде суха прохолодна погода. Небо буде хмарним з проясненнями, але опадів синоптики не прогнозують. Також віятиме північно-східний вітер із швидкістю 5–10 м/с.

Найбільш відчутним стане похолодання у нічні години. У Києві температура повітря становитиме +1...+3 °C, проте на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...–3 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до близько +15 °C.

Попередження про небезпечні та стихійні метереологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

По області синоптики прогнозують нічні заморозки у повітрі 0...–3 °C, а денна температура коливатиметься від +12 °C до +17 °C.

Метеорологи попереджають про небезпечні погодні явища. У Києві вночі заморозки на поверхні ґрунту матимуть І рівень небезпечності (жовтий). По Київщині очікуються заморозки у повітрі з ІІ рівнем небезпечності (помаранчевий).

Синоптики зазначили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, тож відповідним службам варто бути готовими до можливих наслідків.

