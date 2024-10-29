Воздушная тревога в Киеве 29 октября 2024 года

Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушная тревога в Киеве была объявлена второй раз за ночь 29 октября. Причиной сигнала стали дроны.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Тревога в Киеве 29 октября

Второй раз воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:20. Позже начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что сигнал связан с вражескими беспилотниками, которые снова угрожают Украине.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — написал он в 04:24.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:24 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Также красным цветом отмечены Луганская область и оккупированный Крым, но это обозначение длится там уже много месяцев.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что предыдущая тревога в Киеве раздавалась в 01:57. Она тоже была связана с дронами, а в области силы ПВО работали по вражеским целям.

Также мы писали, что в понедельник около 21:00, 28 октября, Российская Федерация нанесла удар по историческому зданию Госпром в городе Харьков. По предварительной информации, враг использовал для атаки фугасную авиационную бомбу.