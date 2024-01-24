В Киеве ветераны и переселенцы могут бесплатно получить профессию — как зарегистрироваться

Профессия слесаря. Фото: sluisari.blogspot.com

В Киеве стартовал уникальный проект, предлагающий бесплатное профессиональное обучение. Целевая аудитория программы — переселенцы, участники военных действий и жители Киева, которые на данный момент не работают.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

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Мондриевский объявил о сотрудничестве киевского Департамента образования и науки с германской благотворительной организацией Sequa в рамках данной инициативы. Курсы продолжительностью от трех до четырех месяцев позволят обучаться по разнообразным специальностям:

Водитель транспортных средств категории С;

Слесарь-электрик;

Сварщик;

Электрик/Электромонтажник;

Портной;

Слесарь по ремонту автотранспорта.

По окончании обучения участники получат государственный сертификат, регистрируемый в базе ЕГЕБО.

Как зарегистрироваться в проекте

На данный момент пять учебных заведений принимают участие в программе. Кроме того, существует возможность пройти обучение по 41 специальности в 15 различных учреждениях с использованием ваучеров. Для получения дополнительной информации и регистрации можно обратиться по следующим телефонам:

099-670-03-25 (Киевский профессиональный колледж автотранспортных технологий, специальность "Слесарь по ремонту колесных транспортных средств");

096-288-49-94 (Киевский профессиональный колледж строительства и коммунального хозяйства, специальность "Сварщик");

044-430-93-76, 095-660-31-57 (Киевский профессиональный энергетический колледж, специальность "Электрик/Электромонтажник");

066-683-75-65 (Киевский профессиональный колледж технологий и дизайна одежды, специальность "Портной");

050-775-16-66 (Киевский профессиональный колледж автотранспортных технологий, специальность "Слесарь по ремонту колесных транспортных средств").

Напомним, что Национальная социальная сервисная служба с лета прошлого года проводит проверки фактического проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лишает выплат. Эксперты рассказали, как по результату такого мониторинга не потерять деньги.

Также мы писали, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).