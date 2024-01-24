У Києві ветерани та переселенці можуть безкоштовно здобути професію — як зареєструватися
У Києві стартував унікальний проєкт, який пропонує безкоштовне професійне навчання. Цільова аудиторія програми — переселенці, учасники військових дій та мешканці Києва, які на цей час не працюють.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Яку професію можна безкоштовно отримати у Києві
Мондриївський оголосив про співпрацю київського Департаменту освіти та науки з німецькою благодійною організацією Sequa у рамках цієї ініціативи. Курси тривалістю від трьох до чотирьох місяців дозволять навчатися за різноманітними спеціальностями:
- Водiй транспортних засобiв категорiї С;
- Слюсар-електрик;
- Зварювальник;
- Електрик/електромонтажник;
- Кравець;
- Слюсар із ремонту автотранспорту.
Після закінчення навчання учасники отримають державний сертифікат, який реєструється в базі ЄДЄБО.
Як зареєструватися в проєкті
Наразі п'ять навчальних закладів беруть участь у програмі. Крім того, існує можливість пройти навчання за 41 спеціальністю у 15 різних установах з використанням ваучерів. Для отримання додаткової інформації та реєстрації можна звернутися за телефонами:
- 099-670-03-25 (Київський професійний коледж автотранспортних технологій, спеціальність "Слюсар із ремонту колісних транспортних засобів");
- 096-288-49-94 (Київський професійний коледж будівництва та комунального господарства, спеціальність "Зварювальник");
- 044-430-93-76, 095-660-31-57 (Київський професійний енергетичний коледж, спеціальність "Електрик/Електромонтажник");
- 066-683-75-65 (Київський професійний коледж технологій та дизайну одягу, спеціальність "Портний");
- 050-775-16-66 (Київський професійний коледж автотранспортних технологій, спеціальність "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів").
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