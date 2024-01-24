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У Києві ветерани та переселенці можуть безкоштовно здобути професію — як зареєструватися

24 січня 2024 10:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві ветерани та переселенці можуть безкоштовно здобути професію — як зареєструватися
Професія слюсаря. Фото: sluisari.blogspot.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві стартував унікальний проєкт, який пропонує безкоштовне професійне навчання. Цільова аудиторія програми — переселенці, учасники військових дій та мешканці Києва, які на цей час не працюють.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Мондриївський оголосив про співпрацю київського Департаменту освіти та науки з німецькою благодійною організацією Sequa у рамках цієї ініціативи. Курси тривалістю від трьох до чотирьох місяців дозволять навчатися за різноманітними спеціальностями:

  • Водiй транспортних засобiв категорiї С;
  • Слюсар-електрик;
  • Зварювальник;
  • Електрик/електромонтажник;
  • Кравець;
  • Слюсар із ремонту автотранспорту.

Після закінчення навчання учасники отримають державний сертифікат, який реєструється в базі ЄДЄБО.

Як зареєструватися в проєкті

Наразі п'ять навчальних закладів беруть участь у програмі. Крім того, існує можливість пройти навчання за 41 спеціальністю у 15 різних установах з використанням ваучерів. Для отримання додаткової інформації та реєстрації можна звернутися за телефонами:

  • 099-670-03-25 (Київський професійний коледж автотранспортних технологій, спеціальність "Слюсар із ремонту колісних транспортних засобів");
  • 096-288-49-94 (Київський професійний коледж будівництва та комунального господарства, спеціальність "Зварювальник");
  • 044-430-93-76, 095-660-31-57 (Київський професійний енергетичний коледж, спеціальність "Електрик/Електромонтажник");
  • 066-683-75-65 (Київський професійний коледж технологій та дизайну одягу, спеціальність "Портний");
  • 050-775-16-66 (Київський професійний коледж автотранспортних технологій, спеціальність "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів").

Нагадаємо, що Національна соціальна сервісна служба з літа минулого року проводить перевірки фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та позбавляє виплат. Експерти розповіли, як за результатом такого моніторингу не втратити гроші.

Також ми писали, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени сім'ї. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Київ
переселенці
ветерани
ВПО
війна в Україні
навчання

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