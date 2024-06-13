Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве состоится прощание с военнослужащей Шурой Рязанцевой — где и когда arrow

В Киеве состоится прощание с военнослужащей Шурой Рязанцевой — где и когда

13 июня 2024 14:54
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Киеве состоится прощание с военнослужащим Шурой Рязанцевой
Погибла Александра Рязанцева с позывным "Ялтой". Фото: из соцсетей
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Киеве 14 июня состоится прощание с военнослужащей Александрой "Ялтой" Рязанцевой. Женщина умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира за один день до перевода в другое подразделение.

Об этом сообщила ее сестра Валерия Рязанцева в Facebook в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Прощание с Шурой Рязанцевой

В пятницу, 14 июня, в Киеве состоится прощание с погибшей военнослужащей Александрой Рязанцевой. В 12:00 в Михайловском соборе начнется отпевание, после чего в 13:30 состоится прощание на Майдане Независимости. Похоронят защитницу на Берковецком кладбище в 16:00. Затем в 18:30 состоится поминальный ужин в Киностудии имени Александра Довженко в память о бывшей стилистке на телевидении и в кино.

Возможно, это изображение 1 человек и текст

Что известно о Шуре Рязанцевой

Шура Рязанцева родилась в Крыму и работала стилисткой и художницей по костюмам, в частности, на телеканале "Интер", в Студии "Квартал 95", на шоу "Орел и решка" и телеканале "Украина".

В 2014 году она активно участвовала в Революции достоинства, помогая забирать раненых на Институтской улице. После оккупации Крыма россиянами Александра уехала на полуостров, где была в плену оккупационных властей в течение пяти дней.

В первый день полномасштабного вторжения "Ялта" обратилась в военкомат в Киеве, присоединилась к подразделению терробороны и в последние месяцы служила в новом подразделении при Десантно-штурмовых войсках.

По данным пресс-службы 78 ОГШП, Шура Рязанцева переводилась в другое подразделение. Известно, что ей оставался один день до перевода. О смерти защитницы 11 июня сообщила ее сестра, за неделю до этого 2 июня "Ялте" исполнилось 40 лет.

Напомним, на фронте в результате обстрела КАБами погиб один из лучших военных фотографов Украины Арсен Федосенко. В ряды ВСУ мужчина присоединился в 2022 году.

Кроме того, во время выполнения задания на фронте погиб мастер спорта по гимнастике Константин Черников, защищавший Украину на одном из самых опасных направлений.

смерть
Киев
военнослужащие
фронт
война в Украине
погибшие
гибель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос