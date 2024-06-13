В Киеве состоится прощание с военнослужащим Шурой Рязанцевой

Погибла Александра Рязанцева с позывным "Ялтой". Фото: из соцсетей

В Киеве 14 июня состоится прощание с военнослужащей Александрой "Ялтой" Рязанцевой. Женщина умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира за один день до перевода в другое подразделение.

Об этом сообщила ее сестра Валерия Рязанцева в Facebook в четверг, 13 июня.

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Прощание с Шурой Рязанцевой

В пятницу, 14 июня, в Киеве состоится прощание с погибшей военнослужащей Александрой Рязанцевой. В 12:00 в Михайловском соборе начнется отпевание, после чего в 13:30 состоится прощание на Майдане Независимости. Похоронят защитницу на Берковецком кладбище в 16:00. Затем в 18:30 состоится поминальный ужин в Киностудии имени Александра Довженко в память о бывшей стилистке на телевидении и в кино.

Что известно о Шуре Рязанцевой

Шура Рязанцева родилась в Крыму и работала стилисткой и художницей по костюмам, в частности, на телеканале "Интер", в Студии "Квартал 95", на шоу "Орел и решка" и телеканале "Украина".

В 2014 году она активно участвовала в Революции достоинства, помогая забирать раненых на Институтской улице. После оккупации Крыма россиянами Александра уехала на полуостров, где была в плену оккупационных властей в течение пяти дней.

В первый день полномасштабного вторжения "Ялта" обратилась в военкомат в Киеве, присоединилась к подразделению терробороны и в последние месяцы служила в новом подразделении при Десантно-штурмовых войсках.

По данным пресс-службы 78 ОГШП, Шура Рязанцева переводилась в другое подразделение. Известно, что ей оставался один день до перевода. О смерти защитницы 11 июня сообщила ее сестра, за неделю до этого 2 июня "Ялте" исполнилось 40 лет.

Напомним, на фронте в результате обстрела КАБами погиб один из лучших военных фотографов Украины Арсен Федосенко. В ряды ВСУ мужчина присоединился в 2022 году.

Кроме того, во время выполнения задания на фронте погиб мастер спорта по гимнастике Константин Черников, защищавший Украину на одном из самых опасных направлений.