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У Києві відбудеться прощання із військовослужбовцею Шурою Рязанцевою — де і коли

13 червня 2024 14:54
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві відбудеться прощання із військовослужбовцею Шурою Рязанцевою
Загибла Олександра Рязанцева із позивним "Ялта". Фото: із соцмереж
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Києві 14 червня відбудеться прощання з військовослужбовцею Олександрою "Ялтою" Рязанцевою. Жінка померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира за один день до переведення в інший підрозділ.

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева у Facebook у четвер, 13 червня.

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Прощання з Шурою Рязенцевою

У п'ятницю, 14 червня, у Києві відбудеться прощання із загиблою військовослужбовцею Олександрою Рязанцевою. О 12:00 у Михайлівському соборі розпочнеться відспівування, після чого о 13:30 відбудеться прощання на майдані Незалежності. Поховають захисницю на Берковецькому кладовищі о 16:00. Згодом у 18:30 відбудеться поминальна вечеря у Кіностудії імені Олександра Довженка на згадку колишньої стилістки на телебаченні та в кіно.

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Що відомо про Шуру Рязанцеву

Шура Рязанцева народилася в Криму і працювала стилісткою та художницею з костюмів, зокрема на телеканалі "Інтер", у Студії "Квартал 95", на шоу "Орел і решка" й телеканалі "Україна".

У 2014 році вона активно брала участь у Революції гідності, допомагаючи витягати поранених на Інститутській вулиці. Після окупації Криму росіянами Олександра поїхала на півострів, де була в полоні окупаційної влади протягом п’яти днів.

У перший день повномасштабного вторгнення "Ялта" звернулася до військкомату в Києві, приєдналася до підрозділу тероборони і в останні місяці служила в новому підрозділі при Десантно-штурмових військах. 

За даними пресслужби 78 ОДШП, Шура Рязанцева переводилася в інший підрозділ. Відомо, що їй лишався один день до переведення. Про смерть захисниці 11 червня повідомила її сестра, за тиждень до цього 2 червня "Ялті" виповнилося 40 років. 

Нагадаємо, на фронті внаслідок обстрілу КАБами загинув один із найкращих військових фотографів України Арсен Федосенко. До лав ЗСУ чоловік приєднався у 2022 році. 

Крім того, під час виконання завдання на фронті загинув майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков, який захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.

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Київ
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