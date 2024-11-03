Акция Free Azov в Киеве 3 ноября — видео

В Киеве прошла акция Free Azov — видео
В Киеве сегодня, 3 ноября, люди вышли на улицы на очередную акцию Free Azov. Кроме митинга также состоялся автопробег в поддержку военнопленных.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Free Azov в Киеве 3 ноября
В Киеве 3 ноября в очередной раз состоялась акция в поддержку оказавшихся в российском плену украинских защитников.
Родственники, друзья и собратья пленных "азовцев" уже более двух лет не получали от них никакого известия.
В акции также приняли участие и водители — автомобили с инсталляциями, флагами и плакатами медленно проехались по улицам столицы.
Напомним, первое украинское учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны, которое получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих, уже работает в центральном регионе и оказывает необходимую помощь.
Также Новини.LIVE писали, что в Минобороны объяснили, кто из близких родственников имеет право на получение тех средств, которые будут начисляться пленным или пропавшим без вести военным.
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